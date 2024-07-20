В Белом доме сообщили об изменении обстоятельств на поле боя.

Соединённые Штаты Америки выступают против того, чтобы разрешать Вооружённым силам Украины наносить удары американским оружием вглубь России, на чём настаивают украинские власти. Тем не менее по приграничным территориям оружие американского производство сейчас применяется.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института прокомментировал ситуацию, подчеркнув изменение нынешней позиции американского президента. Он признаёт, что обстоятельства на поле боя изменились, но пока что Джо Байден все равно не готов дать разрешение на применение американского оружия.

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В то же время Салливан отметил, что украинская армия фиксировала новые наступательные операции в направлении Харьковской области, которые были предотвращены ударами по приграничным территориям американским оружием. Он считает, что в этой ситуации здравый смысл позволяет использовать западное оружие для ударов по российским территориям.

Впрочем, это лишь подтверждает, что позиция Вашингтона по данному вопросу в любой момент может измениться. Однако, как и в случае с поставками немецких танков и американских истребителей, нужно больше времени.