Зеленский назвал диалог хорошим.

Владимир Зеленский неоднократно выражал желание провести телефонную беседу с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом или принять его у себя в Киеве, но американский политик отвечал отказом, объясняя нежеланием мешать команде Джо Байдена работать с украинскими властями. Последний их диалог состоялся ещё в 2020 году.

Спустя четыре года политики всё-таки провели телефонный разговор, о планировании которого ещё за сутки писало издание CNN. После полуночи Зеленский и Трамп подтвердил факт его проведения.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что диалог оказался хорошим и он договорился с американским политиком обсудить при личной встрече, как они могут восстановить справедливый и длительный мир. В то же время Дональд Трамп поблагодарил Зеленского за обращение, в очередной раз пообещав положить конец боевым действиям, унёсшим жизни многих людей.

Трамп заверил в том, что в конечном итоге обе стороны смогут собраться вместе, договорившись о соглашении, которое «положит конец насилию и проложит путь к процветанию»

Ни о каких других подробностей политики пока не сообщали. Вполне вероятно, что в следующих заявлениях и интервью Зеленский расскажет, о чём говорил с кандидатом в американские президенты.