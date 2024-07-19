Информацию подтвердили в Госдепе.

Уже довольно продолжительное время Армения ведёт военное сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки, принимая участие в совместных военных учениях, которые недавно (15 - 24 июля) стартовали вновь. Страну также посещали американские военные инструкторы в рамках обмена опыта с армянскими коллегами.

Заместитель Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея заявила, что вскоре в Армению прибудет представитель (советник) американских Вооружённых сил, который будет работать с армянским оборонным ведомством. Она назвала это долгожданным событием, поприветствовав углубление военного сотрудничества между странами.

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Помимо этого американская чиновница ответила на вопрос журналистом, помешает ли членство Армении в Организации Договор о коллективной безопасности (ОДКБ) вести дальнейшее сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки в сфере обороны. По её словам, военное сотрудничество между Ереваном и Вашингтоном все равно продолжится, а решать вопрос членства в оборонном альянсе могут только армянские власти.

Что касается присутствия российских войск в Южном Кавказе, Узра Зея считает, что это никак не повышает уровень стабильность в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход его страны из состава ОДКБ, связав это с участием Белоруссии в подготовке операции Азербайджана в регионе с последующей аннексией Нагорно-Карабахской республики.