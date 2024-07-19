Она была переназначена на пост председателя Европейской комиссии.

Вчера Урсула фон дер Ляйен была переназначена на пост председателя Европейской комиссии, который занимает с 2019 года. На фоне своего переизбрания европейская чиновница огласила о планах на текущий срок сформировать настоящий Европейский оборонный союз.

По словам главы Еврокомиссии, страны-участники по-прежнему будут ответственны за развёртывание своих войск и принятие доктрины, но на уровне Европейского союза можно принять много решений, которые позволят скоординировать общеевропейские усилия по укреплению военно-промышленного комплекса, инновациям и едином европейском рынке вооружений.

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В следующие сто дней своего нового срока Урсула фон дер Ляйен планирует издать официальный документ («белую книгу»), в котором будут изложены большие оборонные проекты на уровне союза с учётом предстоящих общих и трансграничных угроз. Она отмечает, что Еврокомиссия, в тесной работе с НАТО, изложит ряд проектов общеевропейского интереса, начиная с единой системы противовоздушной обороны в Европе, заканчивая киберзащитой. Для этого также будет учреждена должность комиссара по обороне, который как раз таки займётся этим направлением.

Принять участие в предложенных Европейской комиссией проектах смогут все страны-участники Европейского союза.