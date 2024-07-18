В противном случае он видит исход, при котором Тайбэй попросту бы уже разбомбил Пекин.





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Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки признают территориальную целостность Китая в пределах его национальных территорий, Вашингтон оказывает военную и экономическую помощь Тайваню, в том числе поставляя непризнанной стране оружие. Более того, американские власти осуществляют проекты по усилению безопасности в Тайваньском проливе, чтобы не допустить военной интервенции китайских сил.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трамп в интервью Bloomberg Businessweek заявил, что Тайвань должен платить Соединённым Штатам Америки за защиту. Он выразил мнение, что штаты ничем не отличаются от страховой компании, но Тайбэй денег американцам не даёт.

Американский политик подчеркнул, что если бы не защита штатов, то Тайвань, вероятнее всего, Пекин мог бы уже разбомбить. Трамп отметил и тот факт, что тайваньская компания TSMC забрала почти весь бизнес в мире по производству микрочипов.

Премьер-министр Тайваня Чо Джун Тай, комментируя высказывания Дональда Трампа, сообщил, что его страна поддерживает хорошие отношения с Соединёнными Штатами Америки, а Тайбэй наращивает оборонный бюджет, демонстрируя ответственность перед мировым сообществом.

Ранее в министерстве иностранных дел Китая сообщили о приостановлении диалога с Соединёнными Штатами Америки по контролю над вооружениями из-за продажи оружия Тайваню из-за поставок американского оружия в Тайвань.