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Nacvark
Китай приостановил диалог с США по контролю над вооружениями из-за продажи оружия Тайваню
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.


Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что китайские власти приостанавливают диалог с Соединёнными Штатами Америки по контролю над вооружениями и их нераспространению. Такое решение связано с игнорированием решительных протестов Пекина, направленных против поставок американского оружия Тайваню.

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По словам китайского чиновника, Вашингтон намеренно игнорировал протесты Пекина, продавая оружие Тайваню, тем самым серьёзно нарушив коренные интересы Китая и разрушив двустороннее политическое взаимодоверие. Китайская сторона возложила вину на американцев из-за принятого решения, подчеркнув, что Пекин готов к возобновлению диалога, если Вашингтон будет уважать коренные интересы Китая.

Последний диалог между странами в этом направлении состоялся ещё в ноябре 2023 года, тем не менее сейчас ситуация вновь обострилась. Соединённые Штаты Америки хоть и не признают Тайвань, придерживаясь концепции «Единого Китая», но продолжают поставки вооружений Тайбэю, чтобы предотвратить военную интервенцию китайских сил для возвращения острова в состав китайского государства военным путём.

#сша #китай
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