Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Президент Польши Дуда заявил, что НАТО проводит определённую подготовку к военному конфликту
Польский президент считает, что военный блок должен быть настолько силён, чтобы никто на него не напал.


Президент Польши Анджей Дуда ответил на вопрос журналиста в интервью Wirtualna Polska, готовится ли НАТО к военной конфронтации на уровне всего североатлантического альянса. Он признал, что это действительно происходит в определённой степени.

реклама

По словам польского президента, НАТО в первую очередь оборонительный блок, но, как говорит древняя мудрость - «Хочешь мира? Готовься к войне». Он считает, что североатлантический альянс должен быть настолько силён, чтобы никто не вздумал нападать на него.

Что касается конфронтации с Россией, то тут Дуда считает её риск невероятно высоким, если Москва в конечном итоге одержит победу над Украиной.

Ранее российский президент Владимир Путин опроверг мнение о том, что Россия готовится к конфликту с НАТО. Политик акцентировал внимание на том, что Москва потратила на оборонные расходы в 2022 году всего 72 миллиарда долларов, когда Вашингтон 811 миллиардов долларов. При таком соотношении, по его мнению, говорить о подготовке к боевым действиям со всем североатлантическим альянсом на приходится.

Ранее Анджей Дуда выразил надежду, что уже в следующем году Украина сможет стать полноправным членом НАТО. В североатлантическим альянсе неоднократно обозначали, что страна с подходящими на её территориях боевыми действиями не сможет вступить в военный блок.

#нато #дуда
+
Написать комментарий (0)
Соратник Трампа предложил создать на Украине «автономные зоны» и не принимать страну в НАТО
Экс-командир ОАК приговорен спецтрибуналом в Гааге к 18 годам тюремного заключения
Президент Финляндии подписал закон об ограничении приёма беженцев на границе с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
8
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
6
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
5
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
2
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
1
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
Honor Magic 7 может получить камеру на 1000 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
2
Ростех повысит дальность полёта ФАБ-3000 в 2 раза за счёт установки реактивного модуля
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
8
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
3
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
2
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на сокете АМ5 до 2027 года
6
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
2
В США планируют начать развертывание новой системы ПВО со снарядами, летящими со скоростью 9000 км/ч
3
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
Активисты облили краской электрический пикап Tesla Cybertruck в Германии
10
В Сети замечен прототип GeForce RTX 4070 с урезанной памятью, но гораздо более производительным GPU
1

Популярные статьи

9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
23
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
17
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
3
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
+
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
41
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
18

Сейчас обсуждают

Герман Алексеев
11:09
Ну а в чем ошибка?) Гранта предтоп у Лады. Но в сравнении с Тойотой, это даже не Ярис)
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Китя
11:08
Не гони 5600x деградирует. таких случаев нет Гугл в помощь. а флагманы Интел деградируют весь инет пестрит новостями.
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Александр Казаков
11:07
Ради такого прироста можно, а не как у интел мало того что соккет каждый раз меняют так ещё кастратов за большие деньги пихают, а многие рады видимо выбирают по себе любимому🤣🤣
Ryzen 9 10950X на архитектуре Zen 6 "Medusa" более чем вдвое превзойдет Ryzen 9 9950X
Смотрю за 404
11:06
Полюбому на боксе))
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Герман Алексеев
11:06
Ага. Очень рекомендую. Смотри какие штучки в этих коробках можно найти)))
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Dark_Cloud
11:03
Дешево, быстро, качественно - выберите любые два пункта
США разрабатывают дешевые ракеты ERAM для Украины
Китя
10:58
Толку от 14900k и 14900ks если их занижать надо до 5.6Ггц или будет деградация. Покупать тыкву по конской цене. это не серьёзно 😁.
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Хасан Самигулин
10:57
У Чечни большой потенциал по гидроэнергетике
В Чечне построят новую гидроэлектростанцию мощностью 23 МВт
Смотрю за 404
10:57
Как конкуренция при капитализме может быть добросовестной?) "Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому." К.Маркс.
Nvidia находится под следствием во Франции по подозрению в антиконкурентных действиях
Артём Николаев
10:54
Киберпанк, Хоризон 580 легенда и действительно до сих пор хватает если занизить настройки, если консольные 30 fps норм или если вообще не играть в графонистые проекты. Но как минимум эти два хочется п...
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем