Польский президент считает, что военный блок должен быть настолько силён, чтобы никто на него не напал.





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Президент Польши Анджей Дуда ответил на вопрос журналиста в интервью Wirtualna Polska, готовится ли НАТО к военной конфронтации на уровне всего североатлантического альянса. Он признал, что это действительно происходит в определённой степени.

По словам польского президента, НАТО в первую очередь оборонительный блок, но, как говорит древняя мудрость - «Хочешь мира? Готовься к войне». Он считает, что североатлантический альянс должен быть настолько силён, чтобы никто не вздумал нападать на него.

Что касается конфронтации с Россией, то тут Дуда считает её риск невероятно высоким, если Москва в конечном итоге одержит победу над Украиной.

Ранее российский президент Владимир Путин опроверг мнение о том, что Россия готовится к конфликту с НАТО. Политик акцентировал внимание на том, что Москва потратила на оборонные расходы в 2022 году всего 72 миллиарда долларов, когда Вашингтон 811 миллиардов долларов. При таком соотношении, по его мнению, говорить о подготовке к боевым действиям со всем североатлантическим альянсом на приходится.

Ранее Анджей Дуда выразил надежду, что уже в следующем году Украина сможет стать полноправным членом НАТО. В североатлантическим альянсе неоднократно обозначали, что страна с подходящими на её территориях боевыми действиями не сможет вступить в военный блок.