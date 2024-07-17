Они считают, что Будапешт исказил полномочия своего председательства, воспользовавшись этим для организации миротворческой миссии.





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В Европейском парламенте группа из 63 депутатов потребовала лишить Венгрию права голоса в Совете Европейского союза после организованного премьер-министром страны Виктором Орбаном миротворческого турне в Москву. Об этом сообщает издание Politico, ознакомившись с коллективным письмом депутатом.

Группа депутатов требует от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Европейского парламенте Роберты Метсолы предпринять соответствующие меры, объясняя это тем, что Орбан нанёс значительный ущерб, воспользовавшись своим формальным председательством для «миротворческой миссии», исказив при этом полномочия. Основная претензия заключается в том, что статус страны-председателя не давал Венгрии права на подобные миссии, но Будапешт всё же такую попытался провести, использовав полученную в Европейском совете роль.

С инициативой выступили депутаты из парламентских фракций Европейская народная Партия, «Зелёные» и «Обновить Европу».

Впрочем, тут стоит понимать, что Венгрия вряд ли будет лишена голоса в Совете Европейского союза, по крайней мере, под озвученным евродепутатами предлогом. В Будапеште объясняли, что в своей миротворческой миссии Орбан действует от лица своей страны, а не европейского сообщества. В Брюсселе есть другие основания для лишения страны права голоса, но пока что их не задействуют.