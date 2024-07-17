Недавно стало известно, что сенатор от штата Огайо был выбран Трампом на должность, которая вторая по важности в штатах.





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Недавно стало известно, что кандидатом в Вице-президенты Соединённых Штатов Америки в составе президентского кабинета Трампа был выдвинут сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Примечательно, что в 2016 - 2018 году политик был не самого лучшего мнения о Дональде Трампе, публично оскорблял его и называл «американским Гитлером».

Тем не менее в 2020 году, во время президентской гонки между Джо Байденом и Дональдом Трампом, Вэнс изменил свою позицию, став ярым сторонником кандидата от Республиканской партии. Тогда политик принёс публичные извинения за свои высказывания в отношении республиканца, назвав его лучшим президентом, которого он застал. Впрочем, Дональд Трамп такую резкую изменению мнения не оценил, объяснив, что Вэнс попросту подлизывается к нему, чтобы заполучить поддержку. Однако сейчас, видимо, политики нашли общий язык и взаимную выгоду в их сотрудничестве.

Политик негативно относится к продолжению военной помощи Украине от Соединённых Штатов Америки и призывает её свернуть, поскольку ВСУ не была достигнута ни одна поставленная цель. Более того, в апреле 2022 года он дал понять, что ему абсолютно все равно, как сложились обстоятельства в Восточной Европе. Самым правильным вариантом решением украинского вопроса он считает мирное урегулирование с территориальными уступками Киева перед Россией. В Сенате Вэнс являлся одним из тех, кто голосовал против пакета военной помощи украинским властям на 60 миллиардов долларов, всячески призывая блокировать его.

Что касается отношения кандидата в вице-президенты к России, то тут она неоднозначная: политик не считает российского президента Владимира Путиным хорошим человеком, но призывает Вашингтон к сотрудничеству с ним с учётом его «особых интересов».

Выбор Дональда Трампа оценили не все республиканцы. Экс-конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер считает, что Джеймс Дэвид Вэнс «человек без моральной души», вспомнив то, как политик критиковал Трампа, а после внезапно записался в его друзья.