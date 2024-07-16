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Nacvark
Директор Секретной службы США признала свой провал в состоявшемся покушении на Трампа
При этом уходить в отставку она не собирается.


После того, как произошло покушение на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки Алехандро Майоркас сообщил о полном провале в сфере безопасности. Однако он отказался возлагать вину на какое-то определённое лицо за сложившийся инцидент.

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Действующий директор Секретной службы страны Кимберли Читл дала свой комментарий по ситуации, фактически признав, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на её плечах. Она отметила, что ей нужно убедиться в выделении необходимых ресурсов сотрудникам службы. Тем не менее чиновница отказалась уходить со своей должности в отставку.

Кимберли Читл - опытный правоохранитель, начавший карьеру в Секретной службе Соединённых Штатов Америки в 1995 году. В 2016 и 2018 годах занимала должность заместителя помощника директора, позже помощника директор департамента защитных операций (отдел, отвечающий за защиту президента и высокопоставленных лиц). Во время президентства Барака Обамы назначена в отдел охраны вице-президента страны Джо Байдена. С 2019 по 2022 год работала старшим директором по глобальной безопасности американской компании PepsiCo.

Кимберли Читл также дала комментарий по информации о том, что сотрудники Секретной службы были проинформированы о находившемся стрелке на крыше и могли ликвидировать его. По её словам, у них было слишком мало времени, что обнаружить, идентифицировать и нейтрализовать стрелявшего в Трампа.

Источник CNN ранее рассказывал, что Секретная служба должна была прикрыть снайперской группой крышу, откуда велась стрельба, чего не сделала, хотя объект являлся одной из ближайших крыш в 150 метрах от Дональда Трампа. Впрочем, тут стоит понимать, что сотрудники службы, обнаружив стрелка, не имели права его ликвидировать, пока не удостоверились бы в наличии у него оружия.

#сша #трамп #секретная служба сша
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