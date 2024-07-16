При этом уходить в отставку она не собирается.





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После того, как произошло покушение на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки Алехандро Майоркас сообщил о полном провале в сфере безопасности. Однако он отказался возлагать вину на какое-то определённое лицо за сложившийся инцидент.

Действующий директор Секретной службы страны Кимберли Читл дала свой комментарий по ситуации, фактически признав, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на её плечах. Она отметила, что ей нужно убедиться в выделении необходимых ресурсов сотрудникам службы. Тем не менее чиновница отказалась уходить со своей должности в отставку.

Кимберли Читл - опытный правоохранитель, начавший карьеру в Секретной службе Соединённых Штатов Америки в 1995 году. В 2016 и 2018 годах занимала должность заместителя помощника директора, позже помощника директор департамента защитных операций (отдел, отвечающий за защиту президента и высокопоставленных лиц). Во время президентства Барака Обамы назначена в отдел охраны вице-президента страны Джо Байдена. С 2019 по 2022 год работала старшим директором по глобальной безопасности американской компании PepsiCo.

Кимберли Читл также дала комментарий по информации о том, что сотрудники Секретной службы были проинформированы о находившемся стрелке на крыше и могли ликвидировать его. По её словам, у них было слишком мало времени, что обнаружить, идентифицировать и нейтрализовать стрелявшего в Трампа.

Источник CNN ранее рассказывал, что Секретная служба должна была прикрыть снайперской группой крышу, откуда велась стрельба, чего не сделала, хотя объект являлся одной из ближайших крыш в 150 метрах от Дональда Трампа. Впрочем, тут стоит понимать, что сотрудники службы, обнаружив стрелка, не имели права его ликвидировать, пока не удостоверились бы в наличии у него оружия.