Зеленский намекнул, что на боевые действия денег все равно хватит.





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В случае, если на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки в ноябре одержит победу кандидат от Республиканской партии, вероятнее всего, военная поддержка Украины будет пересмотрена, чтобы вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой. При этом не стоит забывать, что по итогам прошедшего с 9 по 11 июля саммита НАТО в Вашингтоне, украинским властям на 2025 год было обещано 40 миллиардов долларов от стран-участников североатлантического альянса.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, опасается ли он возвращения Трампа в Белый дом из-за возможной отмены военной помощи от Соединённых Штатов Америки, которые являются основным донором Киева. Он сразу подчеркнул, что обсуждать американское президентство украинцы не могут, ведь избрание осуществляет американский народ.

Что касается опасений, то они, по его словам, отсутствуют. Зеленский напомнил, что обещанные НАТО 40 миллиардов долларов для Украины уже никто не пересмотрит, поэтому Киев может на них рассчитывать, чтобы продолжать боевые действия. Он заверил, что Киев поддерживает хорошие отношения с Республиканской партией и её частью в Конгрессе. На прошлой неделе Владимир Зеленский также встречался с губернаторами штатов от Республиканской партии.

Однако Зеленский признал, что ему до конца непонятна позиция Дональда Трампа по способу мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Зеленский выступает против каких-либо инициатив, предполагающих территориальные уступки перед Россией.