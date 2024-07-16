Об этом сообщает местное издание Merkur.

Германия остаётся лидером среди стран Европейского союза по объёму предоставленной Украине военной помощи. В основном страна поставляет украинской армии системы противовоздушной обороны, бронетехнику и артиллерийские снаряды. Немецкое издание Merkur пишет, что в конце июня Берлин незаметно передал Киеву внеплановый пакет военной помощи.

реклама

По данным издания, на прошлой неделе Украина получила от немцев десять танков Leopard 1A5, двадцать боевых машин пехоты Marder. Помимо прочего, украинские военные получили мостоукладочные системы Biber, инженерные машины Dachs и машины разминирования Wisent.

Что касается противовоздушной обороны, страна получила немецкие IRIS-T (SLM) и IRIS-T (SLS), которые направят для защиты важнейших объектов инфраструктуры.

Также в материале издания идёт речь о поставке трёх реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, хотя до этого подобных поставок не было из-за отсутствия на вооружении Бундесвера американских систем. Однако Берлин поставлял ранее Киеву аналогичные по техническим характеристикам в количестве четырёх единиц.