Какой конкретно плен действий у политика - пока неясно.





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В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о некой «миротворческой миссии», в рамках которой он отправился в Киев, Москву, Пекин, а после встретился с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Трампом. По итогам визитов глава венгерского правительства признал, что обе стороны российско-украинского конфликта настроены воевать и дальше, а ситуация в зоне боевых действий лишь усугубиться в следующие два - три месяца.

Советник венгерского премьера Баклаж Орбан заявил, что глава венгерского правительства составил свой план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который сейчас находится на столе каждого лидера стран-участников Европейского союза. Он подчеркнул, что не стоит недооценивать роль Будапешта, поскольку страна может сыграть существенную роль в посредничестве, работая с Турцией, Китаем и Трампом.

Венгерский чиновник не объяснил, в чём именно заключается мирная инициатива Венгрии, но отметил, что Россия и Украина настроены вести бои дальше, поэтому необходимо внешнее вмешательство. Орбан призвал Европу рассмотреть мирное предложение Будапешта, если европейцы настроены завершить боевые действия в кратчайшие сроки и при этом получить решающий голос в прекращении кровопролития.

Стоит напомнить, что ранее Юридическая служба Европейского союза отчиталась об обнаруженных нарушениях в диалогах Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным. Отмечается, что это якобы противоречило ряду европейских договоров.