Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Украинский депутат Безуглая сообщила о готовности Главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
Она считает его предателем и обвиняет в ряде ротаций, являющихся отступлениями.

Депутат Верховной рады Украины, входящая в состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Марьяна Безуглая заявила, что действующий Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не верит в украинскую победу и готов подписать капитуляцию.

По словам украинского депутата, Сырский готов рассматривать все вариации прекращения огня в зоне боевых действий, поскольку он искренне не верит в возможности украинских военных удерживать преимущество над россиянами на поле боя. Она отметила, что эту информацию ей подтвердили ряд источников.

реклама

Безуглая раскритиковала украинского генерала за принятые им решения о ротации войск, участвующих в боевых действия, которые привели к прорыву обороны в Торецке и Нью-Йорке. Она также уточнила, что эти решение были приняты даже вопреки возражениям остального командования.

Примечательно, что в своё время Безуглая критиковал и экс-Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, требуя его отставки из-за отсутствия готового плана ведения боевых действий на следующий год. Помимо этого депутат критиковала и остальное руководство украинской армии, выразив мнение, что военными командуют «старые генералы»

#украина #сырский #безуглая
+
Написать комментарий (0)
Украинская свадьба на миллион вызвала волну негодования
Столтенберг заявил, что Польша не будет помогать Украине сбивать российские ракеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай разрабатывает радар, способный точно отслеживать гиперзвуковые ракеты со скоростью 20 Махов
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
1
Инсайдеры назвали сроки появления новых скриншотов GTA 6
+
Названы 5 самых ожидаемых новшеств, которые появятся в грядущем iPhone 16
1
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
7
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
+
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
2
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
23 июля будет представлен обновлённый смартфон Nubia Z60 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version
+
Опубликованы изображения, характеристики и стоимость доступного смартфона POCO M6+ 5G
+
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
1
Выпущен одноплатный компьютер Pine64 Quartz64 Zero стоимостью $15 с RK3566 и 1 ГБ оперативной памяти
+
Разработчики игр взывают к отзыву процессоров Core 13 и 14 поколений из-за проблем со стабильностью
15
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
1
Разработчики Warframe заявили, что 80% сбоев на ПК геймеров возникают по вине процессоров Intel
3
Southwest Airlines и Archer Aviation решили испытать воздушное такси в Калифорнии
1

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
50
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
8
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
34
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
14
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
33
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
23
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
14
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
1
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
2

Сейчас обсуждают

Джонни Депп
07:00
И как оно будет работать с современными беспилотниками? От них же отказались ещё лет 70 назад как раз из-за шумности и вибраций.
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
Джонни Депп
06:59
Воздух подсасывается в момент пульсации
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
Джонни Депп
06:58
В классическом их тоже нет.
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
Всеволод Папшев
06:58
И что? Галактика раскручивается, становится больше )
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
Евгений Шрайнер
06:54
Ну про проблемы с 13,14 поколением интела от всюду. Вон разработчики варфрейма, ну вроде как обновление там помогло
Проблемы с процессорами Intel 13-го и 14-го продолжаются, разработчики переходят на AMD
BERZERC
06:54
Источник https://www.techspot.com/review/2861-amd-b650-motherboards-part-3/
Составлен рейтинг материнских плат B650 с наиболее холодным VRM
Псье Миздюкович
06:50
Поиграй в гульмэна, вот это круто
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Такой то
06:46
символичные знаки в лапах двухголового голубя
Законопроект о майнинге криптовалют в России получил зеленый свет от Комитета Госдумы
Kefir32
06:29
😀
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
Святослав Синицын
06:13
У меня 4070ти (взял за год до появления версии супер). Там 192 шина. У меня такая была в 1060. Я немного с этой должности прифигел. Жаль, что немного не подождал до анонса версии супер. Там все же п...
GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем