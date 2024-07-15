Она считает его предателем и обвиняет в ряде ротаций, являющихся отступлениями.

Депутат Верховной рады Украины, входящая в состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Марьяна Безуглая заявила, что действующий Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не верит в украинскую победу и готов подписать капитуляцию.

По словам украинского депутата, Сырский готов рассматривать все вариации прекращения огня в зоне боевых действий, поскольку он искренне не верит в возможности украинских военных удерживать преимущество над россиянами на поле боя. Она отметила, что эту информацию ей подтвердили ряд источников.

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Безуглая раскритиковала украинского генерала за принятые им решения о ротации войск, участвующих в боевых действия, которые привели к прорыву обороны в Торецке и Нью-Йорке. Она также уточнила, что эти решение были приняты даже вопреки возражениям остального командования.

Примечательно, что в своё время Безуглая критиковал и экс-Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, требуя его отставки из-за отсутствия готового плана ведения боевых действий на следующий год. Помимо этого депутат критиковала и остальное руководство украинской армии, выразив мнение, что военными командуют «старые генералы»