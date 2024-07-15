Об этом бизнесмен рассказал после покушения на Дональда Трампа.

Покушение в Пенсильвании на экс-президента, ныне кандидата в американские президенты, Дональда Трампа вызвало ажиотаж в средствах массовой информации. Впрочем, оно и понятно, ведь американский политик рисковал повторить судьбу застреленного на глазах у народа Джона Кеннеди.

На фоне этого основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) пост, в котором сообщил, что на него за последние восемь месяца было организовано две попытки покушения.

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«Впереди опасные времена», - считает он.

По словам американского миллиардера, оба исполнителя покушений были арестованы с огнестрельным оружием в двадцати минутах езды от штаб-квартиры Tesla, расположенной в Техасе. Пользователи призывают его утроить свои меры безопасности на фоне произошедшего покушения на Дональда Трампа.

Стоит напомнить, что недавно появилась информация от Bloomberg о возможном крупном пожертвовании Илон Маска в избирательную кампанию Дональда Трампа. Официально бизнесмен это не подтверждал и не опровергал, но на странице своей социальной сети он сообщал о поддержке кандидата от Республиканской партии.

Ранее Илон Маск призвал руководство Секретной службы, ответственной за безопасность Трампа, подать в отставку из-за допущенного покушения на кандидата, пресечь которое можно было.