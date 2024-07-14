Трёхдневная мирная конференция успехов не принесла.

Палестино-израильский конфликт неоднократно пытались урегулировать, проводя мирные конференции, но в конечном итоге все они не приносили как такового успеха из-за разногласий у сторон. Новые переговоры между Израилем и Хамас, организованные в том числе при помощи Соединённых Штатов Америки, тоже, по всей видимости, успехов не принесли.

Издание Reuters, ссылаясь на источники в Египте, пишет, что переговорный процесс был сорван, а трёхдневная мирная конференция не принесла никаких результатов. Дело в том, что израильская делегация изначально соглашалась на выдвигаемые условия, однако в следующих раундах возвращалась уже с поправками, вводя свои требования, не подходящие ХАМАС. Источники издания указывают на отсутствие у Тель-Авива искреннего желания достичь мирного соглашения.

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Стоит напомнить, что вчера утром израильская армия провела серию авиационных ударов по палестинских территориям, в результате которой появилась информация о ликвидации военного командования палестинского движения. Тем не менее пока израильские власти официально не готовы подтвердить гибель командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа, но не исключают этого, опираясь на данные своей разведки.