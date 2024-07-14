По этой причине чешский президент призывает приблизить Украину к членству в альянсе.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления о том, что Украине предоставлен «мост для вступления в НАТО», назвав это недостаточным. Он вспомнил, что его предшественник также называл чешское государство мостом между Западом и Востоком, но в конце концов метафора перестала работать.

По словам чешского президента, в итоговом заявлении саммита НАТО в Вашингтоне (9 - 11 июля 2024 года) долго думали, как описать приближение Украины к вступлению в североатлантический альянс, в конечном итоге назвав это мостом. Однако, как подчеркнул чиновник, мост крайне легко разрушить.

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Петр Павел утверждает, что сейчас с военной точки зрения Украина обладает самую опытную и большую армию в Европе, которая получила достаточно опыта за два с половиной года боевых действий. Он считает, что страны-участники НАТО могли бы перенять этот опыт. В случае же, если украинцы так и останутся в «теневой зоне» для североатлантического альянса, возникает риск нового конфликта. По его мнению, реальное приближение Украины к интеграции в военный блок могло бы стабилизировать ситуацию в Восточной Европе.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Марии Захарова назвала обещанный Украине «мост» в НАТО, длина которого не определена, «разводным» во всех смыслах.