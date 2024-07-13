Он утверждает, что никто не собирается пересматривать действующие руководящие принципы, увеличивая риски эскалации конфликта.

Недавно в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки ответили на призыв украинских властей снять запрет на применение американского оружия для ударов вглубь России. Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх подчеркнула, что на текущий момент Вашингтон не санкционирует удары в глубину российских территорий, но в будущем этого не исключает.

На фоне призывов украинских властей снять все ограничения с западного оружия канцлер Германии Олаф Шольц выступил с публичным заявлением, отвергнув просьбы Киева. По его словам, никто не собирается отменять установленные требования и пересматривать руководящие принципы, ведь задача Запада оказывать военную поддержку Украине, при этом без прямого вмешательства НАТО в российско-украинский конфликт.

реклама

Стоит отметить, что Германия, как и Соединённые Штаты Америки, разрешили украинской армии наносить удары поставленным оружием по приграничной зоне в качестве превентивной меры для защиты Харьковской области. Однако обе страны выступают против того, чтобы удары осуществлялись по целям в глубине российских территорий, например аэродромам. В то же время Киев настаивает на таком решении, чтобы вынудить Москву передислоцировать самолёты-носители авиационных бомб подальше от линии боевого соприкосновения.