Однако североатлантический альянс продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что дипломаты из стран НАТО не ожидают каких-либо существенных изменений в зоне боевых действий до конца 2024 года. Они уверены в том, что, учитывая текущие тенденции, военная фаза российско-украинского конфликта останется в состоянии тупика, то есть без каких-либо существенных прорывов.

Один из источников издания отметил, что Вооружённые силы Украины вполне могут стабилизировать ситуацию на поле боя, но сами боевые действия до конца этого года будут в тупиковом положении. При этом, как подчеркнул он, североатлантический альянс все равно продолжит оказывать военную помощь Киеву, чтобы страна имела возможность обороняться.

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Другой дипломат повторил в разговоре Politico это мнение, добавив, что одно преимущество у украинских военных всё-таки есть - американские ракеты ATACMS. Однако нюанс в том, что использовать их для ударов вглубь России нельзя, а без этого не получится достичь каких-либо изменений.

Известно, что по итогам прошедшего саммита НАТО в Вашингтоне, североатлантический альянс поставил цель оказать военную помощь Украине в 2025 году на общую сумму 40 миллиардов долларов.