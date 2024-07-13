В Кремле считают разрешение на удары американским оружием в глубину российских территориях опасным витком эскалации

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Соединённые Штаты Америки разрешить Вооружённым силам страны применять американское оружие по военным целям в глубине российских территорий, чтобы таким образом вынудить Москву передислоцировать самолёты-носители авиационных бомб подальше от линии боевого соприкосновения. В Белом доме отреагировали на это, отметив, что соответствующие обсуждения с Киевом продолжаются.

Пресс-секретарь министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заявила, что на текущий момент Вашингтон не санкционирует удары американским оружием вглубь России. Однако она отметила, что в будущем никто не исключает этого.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил нанесение ударов по российским территориям оружием североатлантического альянса. Комментируя возможное расширение дальности этих ударов, чиновник назвал это опасным витком эскалации. Впрочем со стороны Белого дома также неоднократно выражали свою обеспокоенность касаемо возможной эскалации конфликта при принятии положительного решения по ударам вглубь России американским оружием.