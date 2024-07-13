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Nacvark
Bloomberg: Этим летом Украина получит только 6 единиц F-16, до конца года прибудут ещё 20
Киев рассчитывал на другие цифры, но довольствуется тем, что имеется.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Украина получит меньше американских истребителей F-16, чем изначально Киев рассчитывал. Связано это с затянувшимся обучением и возникшими в ходе него проблемами, в частности языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.

Один из источников издания утверждает, что этим летом Киев может рассчитывать только на шесть единиц авиационной техники. При этом другой источник допускает отправки до конца года ещё около 20 единиц F-16, чтобы сформировать целую эскадрилью из западной авиации.

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Bloomberg также пишет, что поставка Украине американских истребителей вызывает обеспокоенность у людей, ответственных за этот вопрос. Связано это с успешными ударами российской армии по украинским аэродромам, что служит сигналом об уязвимости самолётов на счету Военно-воздушных сил Украины. Другая проблема заключается в нехватке безопасных взлётно-посадочных полос, что решается поставками новых систем противовоздушной обороны. Впрочем, ответственные за поставку лица обеспокоены не только этим, а в целом подготовкой Киева к размещению западных истребителей, которую завершат всего за 3 - 4 месяца, хотя обычно претендующим государствам на статус страны-эксплуатанта F-16 для этого необходимо 3 - 4 года.

Ранее советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что поставка американских истребителей Украине уже осуществляется.

#украина #f-16
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