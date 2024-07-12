Сейчас в регионе порядка 150 тысяч военных в состоянии оперативной готовности.

На состоявшийся в Вашингтоне общественный форум НАТО был приглашён Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, который рассказал о планах североатлантического альянса на Европу, в частности речь зашла об увеличении контингента войск в регионе.

По словам главы европейской дипломатии, североатлантический альянс планируют довести количество военных в европейском регионе до 300 тысяч человек, находящихся в высокой степени готовности. В то же время на текущий момент 27 стран-участников Европейского союза имеют 1,5 миллиона человек личного состава, но только 10% из них в состоянии оперативной готовности, то есть речи идёт о 150 тысячах военных.

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Боррель отметил, что для того, чтобы достичь цифры в 300 тысяч военных, необходимо удвоить усилия, ведь личный состав предстоит обучить и вооружить, а это серьёзный вызов для европейской оборонной промышленности.

Помимо этого Жозеп Боррель на мероприятии признал, что у Европы нет другой альтернативы, кроме НАТО. Он вспомнил о том, что десятилетиями в Европе происходило разоружение, а единственной защитой европейских стран был североатлантический альянс, где основная масса сил исходила от Соединённых Штатов Америки. Однако европейский чиновник считает, что в перспективе Европейскому союзу необходимо собственные военные формирования, которые хоть не заменят НАТО, но усилят Европу. Речь идёт не о большой армии, а определённой группировке войск, которая способна защитить европейские интересы и решить небольшие вопросы, например кризис в странах Сахеля, где действовали ЧВК «Вагнер»