В противном случае они попадут под ограничение, а фактически - заморожены.

Стало известно, что Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане обратился к владельцам российских ценных бумаг с просьбой завершить все операции по данным активам, избавив казахстанский депозитарий от них в срок до 1 августа 2024 года. Требование напрямую связано с американскими санкциями, введёнными против Национального расчётного депозитария (российский центральный депозитарий)

Отмечается, что на счету депозитария приходится порядка 140 наименований ценных бумаг, которые должны завершить все операции. В их числе акции компаний, облигации и корпоративные бонды.

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В случае, если всё же клиенты депозитария не выполнят требование о выводе российских активов с их портфеля, в таком случае они фактически зависнут на счетах Центрального депозитария Казахстана.

Генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко объясняет, что, скорее всего, это не прямое требование Центрального депозитария Казахстана, а скорее рекомендация Euroclear, которые могли поступать не только в этот депозитарий, но и другие, где содержатся ценные бумаги с российским ISIN. Впрочем, для держателей российских активов эта рекомендация означает, что в казахстанском депозитарии не желают иметь в своём портфеле связанные с подсанкционными российскими депозитариями ценные бумаги. Также в сообщении идёт намёк на то, что дальнейшие операции с российскими активами будут ограничены, из-за чего как раз таки советуют все их завершить.