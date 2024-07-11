Анкара придерживается Конвенции Монтрё, которая направлена на контроль прохода военных кораблей в регионе.

С начала боевых действий на украинских территориях в Турции сообщили о строгом соблюдении подписанной в 1936 году Конвенции Монтрё, которая предусматривает закрытие черноморских проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей. На фоне этого неоднократно Анкара разворачивала корабли Черноморского флота, а Украина не может получить закупленные в Великобритании минные тральщики, которые станут доступны стране только после окончания боевых действий.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью Politico заявил, что Анкара не даст превратить Чёрное море в арену боевых действий. Он также напомнил, что Турция является единственной страной, которая смогла собрать стороны российско-украинского конфликта на высоком уровне для ведения переговоров.

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Стоит напомнить, что сейчас в Чёрном море действует созданная по инициативе Анкары Целевая группа по противоминным мерам в акватории, в которую входит Турция, Румыния и Болгария. Объединёнными усилиями группа желает разминировать акваторию Чёрного моря, в частности западную её часть, где сейчас проходит гражданское судоходство. Разминирование официально началось 2 июля.