Добровольцам обещают современное оружие и обучение не на украинских территориях.





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В рамках подписанного между Украиной и Польшей соглашения в сфере безопасности предусмотрено создание Украинского легиона, который будет состоять из украинцев, переехавших в Европу. Обучать и вооружать его будут европейские страны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился ко всем гражданам Украины, проживающим в Европе, с призывом вступить в формируемое подразделение. Он утверждает, что оно будет состоять из добровольцев, которые подпишут контракт с Вооружёнными силами Украины.

По словам украинского министра, Украинский легион будет проходить современное обучение у союзников из Польши, Литвы и других стран Европейского союза на польских территориях. При этом вооружать его будут «лучшим оборудованием от международных партнёров», что должно повысить эффективность подразделения на поле боя.

Стоит отметить, что сейчас ни одна из стран Запада не решилась отправлять своих войска или хотя бы учебную миссию на украинские территории. Франция, президент которой настаивал на отправке своих инструкторов на территорию Украины, всё же воздержалась от этого решения, остановившись на обещании подготовить на своих полигонах новую бригаду, оснастив оружием французского производства.