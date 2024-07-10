Это должно произойти в форме информационной программы по дискредитации правящей партии страны, что может привести к её поражению на парламентских выборах 26 октября.





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Пресс-служба Службы внешней разведки России сообщает, что Соединённые Штаты Америки имеют намерения добиться смены правительства в Грузии по итогам парламентских выборах, которые пройдут уже 26 октября. План Вашингтона представляет собою распространение информационной программы, дискредитирующей грузинских властей.

По данным ведомства, основную роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили, которая, в отличие от правящей партии «Грузинская мечта», придерживается проевропейской позиции.

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки всю вышеописанную информацию отверг.

Ранее стало известно, что Европейский союз в ответ на принятый закон об иностранных агентах приостановил интеграцию Грузии в состав европейского сообщества, а также заморозил выделенные 30 миллионов евро на финансирование министерства обороны страны. При этом посол Брюсселя в Тбилиси подчеркнул, что на этом останавливаться руководство Европейского союза не будет и следующие меры будут разработаны на следующей неделе.