Вашингтон хочет, чтобы Нью-Дели понимали, что обсуждение с Москвой урегулирования российско-украинского конфликта должно происходить с учётом положений Устава ООН.



Вчера в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди, который проводит обсуждение ряда вопросов в рамках встречи с российским президентом Владимиром Путиным, в частности по возможностям мирного урегулирования российско-украинского конфликта. На фоне этого Государственный департамент Соединённых Штатов Америки провёл дипломатические контакты с Нью-Дели.

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Официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер обратился к индийским властям с призывом настаивать во всех контактов с Москвой на необходимости учитывать Устав Организации объединённых наций, территориальную целостность и суверенитет Украины, когда речь заходит о мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

Мэттью Миллер подчеркнул, что Индия является стратегическим партнёром Соединённых Штатов Америки, с которым Вашингтон ведёт откровенный диалог, в частности когда речь заходит об озабоченности американских властей относительно контактов страны с Москвой.

Отмечается, что контактов между Вашингтоном и Нью-Дели за последние сутки было уже несколько. Раскрывать все подробности в Государственном департаменте не намерены.