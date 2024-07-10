Всё это в ответ на принятый грузинский парламентом закон об иностранных агентах.





реклама

После того, как грузинский парламент принял закон об иностранных агентах, в Европейском союзе и Соединённых Штатах Америки предупредили о последствиях принятого Тбилиси решения. Всё началось с санкций против конкретных грузинских чиновников, способствовавших принятию закона, а сейчас дошло и до конкретных мер по отношению к самой Грузии.

Посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что руководство союза приняло решение приостановить евроинтеграцию страны. Что касается сотрудничества в сфере обороны и безопасности то тут принято аналогичное решение - блок заморозил деньги, направленные для финансирования сил обороны Грузии из средств Европейского фонда мира. Речь о сумме в 30 миллионов евро.

Павел Герчинский напомнил, что когда речь шла о принятии данного закона, некоторые страны-участники Европейского союза напрямую сообщали о планах отказать Тбилиси в переговорах по членству. Впрочем, на этом не всё: чиновник добавил, что на следующей неделе Брюссель начнёт работу над ответными мерами для Грузии из-за закона об иностранных агентов.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили говорила, что перенос совместных учений между Грузией и Соединёнными Штатами Америки на неопределённый срок, а также заморозка финансирования грузинского оборонного ведомства - результат необдуманной политики нового правительства.