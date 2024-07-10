Об этом дипломаты страны намекнули Западу в частном порядке.





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Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Саудовская Аравия в частном порядке сообщила Западу о своих намерениях вывести все активы Эр-Рияда из Европы, если «Большая семёрка» (G7) решится конфисковать российские замороженные активы, общее количество которых составляет 300 миллиардов долларов в наличных и ценных бумагах.

По данным издания, министерство финансов страны выразило несогласие с идеей G7 использовать российские средства для оказания военной помощи Украине.

В то же время министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило Bloomberg, что никаких подобных угроз из их страны не поступало, а Эр-Рияд поддерживает отношения с G7 на взаимном уважении и продолжает обсуждать все вопросы, которые способствуют устойчивости международной финансовой системы.

Bloomberg подчёркивают, что запасы Саудовской Аравии в Европе оцениваются в десятки миллиардов евро. Однако сумма не настолько велика, чтобы это сдержало Запад от принятия решения по конфискации активов России. Впрочем, проблема заключается в том, что если всё-таки Эр-Рияд выведет свои активы из Европы, многие страны могут последовать их примеру, чем нанесут удар по финансовой системе региона.