Французский президент не уверен, что он сможет покинуть Париж, поскольку ему предстоит много работы до 18 июля.





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Издание Le Figaro, ссылаясь на собственные источники, пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон может отменить свой запланированный визит на саммит НАТО в Вашингтоне из-за большого количества работы, которую ему предстоит проделать до 18 июля, на фоне прошедших в стране парламентских выборов.

Сложившаяся по итогам выборов ситуация не дала возможности правящей коалиции сформировать своё правительство, поэтому необходимо искать политическое решение ситуации. В то же время, занявшая первенство на выборах коалиция левых сил («Новый народный фронт») планирует утвердить свою кандидатуру на пост премьер-министра, а французскому президенту необходимо решить много вопросов до первого заседания Национального собрания, запланированного на 18 июля. Таким образом Макрон попросту может не иметь возможности покинуть страну и отправиться в Вашингтон на целых два дня - с 9 по 11 июля.

Официально по Елисейский дворец не объявлял о рабочем графике французского президента с учётом предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.

Также читайте статью, в которой рассказывается о сложившейся ситуации во Франции по итогам парламентских выборов 2024 года. Результаты выборы оказались неожиданными и сложными, в особенности для Эммануэля Макрона, который рискует получить на свою президентскую каденцию нелояльное правительство и премьер-министра.