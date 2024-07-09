Глава венгерского правительства утверждает, что стороны не готовы к прекращению огня, а россияне настроены действовать ещё более решительно в следующие несколько месяцев.





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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сейчас отправился в мировое турне со своей миротворческой миссией по российско-украинскому конфликту, подвёл промежуточные итоги его переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Информацией он поделился в интервью Bild.

Глава венгерского правительства сразу отметил, что он начал действовать в направлении поиска мирного решения просто потому что не может игнорировать факт боевых действий в Европе, как представитель страны-председателя Европейского союза. Тем не менее, исходя из интервью становится понятно, что пока миротворческая миссия Будапешта никаких успехов не принесла.

По словам венгерского политика, в следующие два - три месяца ситуация в зоне боевых действий станет ещё хуже, чем за последние семь месяцев. Российская армия будет ещё более решительной, а количество жертв возрастёт. В то же время Киев не теряет оптимистичный настрой из-за полученного нового качественного оружия. Орбан выразил мнение, что в ближайшем времени обе стороны проявят большую энергию и напор.

Что касается прекращения огня в зоне боевых действий, которое предлагал Виктор Орбан для более быстрого поиска мирного решения, то тут он утверждает, что обе стороны отвергли его предложение. Это единственный пункт, по которому обе стороны конфликта сошлись мнениями: Москва и Киев считают, что перемирие принесёт преимущество на поле боя их оппоненту.

Венгерский премьер допускает, что президентские выборы в Соединённых Штатах Америки могут оказать серьёзное влияние на российско-украинский конфликт, но всё зависит от того, кто на них победит и какую политику начнёт вести. До тех пор бои обретут ещё большую жестокость.