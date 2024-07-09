Об этом заявил министр обороны страны.





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Приход Хавьера Милея на пост президента Аргентины означал смену внешнеполитического курса страны, шоковые меры и другие кардинальные перемены, обещанные нынешним аргентинским лидером во время своей предвыборной кампании. В прошлом году Буэнос-Айрес отказался от вступления в BRICS, а сейчас, по всей видимости, планирует претендовать на членство в НАТО.

Министр обороны страны Луис Альфонсо Петри заявил, что аргентинские власти принял решение подать заявление на вступление в североатлантический альянс. Помимо этого страна откажется от закупки китайских истребителей в пользу американских самолётов F-16. Всё это будет означать прекращение военного сотрудничества с Глобальным Югом и переход на сторону Запада.

По словам аргентинского министра, об идеи вступления НАТО он проинформировал заместителя Генерального секретаря североатлантического альянса Мирчу Джоанэ на встрече с ним в апреле.

Более того, Луис Альфонсо Петри подчеркнул, что в текущих мировых тенденциях его страна не может оставаться нейтральной, поэтому она посетила организованный Киевом Глобальный саммит мира в Швейцарии, а сейчас Буэнос-Айрес рассматривает возможность оказания военной помощи Украине и Израилю.