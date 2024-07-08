Это может привести к росту цен на бензин, что негативно отразиться на предвыборной кампании Байдена.





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После того, как страны «Большой семёрки» (G7) установили запрет для европейских компаний на перевозку и страхование российской нефти, купленной дороже чем 60 долларов за баррель (установленный потолок цен на нефть), перевозчики начали использовать так называемый «теневой флот», состоящий из старых танкеров, которые отключают отслеживание в море. Предполагается, что основным числом таких кораблей руководит государственная компания «Совкомфлот».

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Министерство финансов Соединённых Штатов Америки предложило новый план по введению санкций, которым можно ограничить работу теневого флота. Отмечается, что сейчас под американскими санкциями только 20 танкеров, когда ещё 100 кораблей теневого флота свободно перевозят российскую нефть.

Ведомство предлагает накладывать штрафы на корабли, перевозящие российскую нефть дороже потолка цен, чем можно спровоцировать их уход с этого рынка. Однако в Белом доме против такой меры, поскольку она влечёт существенные политические риски.

Источники The New York Times подчёркивают, что подобное решение вызовет скачок цен на бензин в штатах, а это, в свою очередь, негативно отразится на предвыборной кампании Джо Байдена. Аналитики министерства финансов пытаются убедить Белый дом, что введение санкций против теневого флота не окажет большого влияния на нефтяной рынок, приводя реальные примеры, но пока что Администрацию Байдена переубедить не удалось.