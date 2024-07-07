Сейчас только таким образом, украинские власти рассматривают возможность контакта с Москвой.





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Недавно Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но только через посредников. В качестве посредников украинский президент рассматривает не только Соединённые Штаты Америки и Европу, но и страны Азии и Африки. Тем не менее мирную инициативу Будапешта, в ходе которой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил ввести в зоне боевых действий режим прекращения огня, украинские власти не оценили.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что Киев готов вести переговоры через посредников только если они будут вести себя «немного иначе» и подойдут с серьёзностью к своим задачам. Он отметил, что когда страна-посредник предлагает пойти на немедленное прекращение огня, то она не готова к миссии посредничества, поскольку в полномасштабных боевых действиях мирный процесс устроен по-другому.

Подоляк подчеркнул, что Украина уже имела опыт работы с Москвой через посредников, например когда заключалось соглашение о транзите украинского зерна через Чёрное море, просуществовавшее целый год.

Стоит напомнить, что Виктор Орбан после посещения Киева направился в Москву, где провёл диалог с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи он признал, что позиция Украины и России достаточно далеки от друг друга.