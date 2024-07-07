У задержанных было изъято стрелковое оружие, патроны к нему и взрывчатые вещества.





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Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что в стране была задержана группа из пяти граждан, которая осуществляла подготовку к совершению государственного переворота военным путём на День независимости в стране (31 августа).

По данным ведомства, у задержанных было изъято 70 единиц винтовок и пистолетов, а также 255 тысяч патронов. Помимо этого были обнаружены самодельные взрывные устройства и компоненты для их сборки, а также 150 комплектов полицейской формы.

Предполагается, что задержанные лица планировать организовать 31 августа спортивное мероприятие, на которое будет приглашена молодёжь со всей страны и представители оппозиции. Оппозиционные деятели должны были сагитировать граждан на пешее выдвижению в город, где к тому времени начнутся беспорядки, переходящие в насильственный захват власти.

Что касается небольшого количества оружия, его должны были применять для захвата спортивно-стрелкового полигона, благодаря чему мятежники планировали завладеть большим арсеналом для применения против полицейских и граждан республики.

Стоит отметить, что в Кыргызстане относительно часто проходили революции и государственные перевороты. Последняя революция прошла в 2020 году, в ходе которой было смещено высшее руководство страны и признаны недействительными результаты парламентских выборов, которые оппозиция сочла сфальсифицированными.