Они хотят, чтобы его заменил другой кандидат.





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Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что ряд крупных спонсоров, среди которых американские миллиардеры, требуют от Джо Байдена покинуть предвыборную гонку на фоне провальных политических дебатов. Они подают это под видом возможности «укрепить своё наследие» и не уничтожить политические рейтинги окончательно после поражения на выборах.

Письмо было подписано 168 сторонниками Демократической партии, среди которых сын основателя торговой сети Walmart Кристи Уолтон, экс-исполнительный директор Google Нин Мосбергер-Танг, криптовалютный миллиардер Майкл Новограц, профессор Нью-Йоркского университета Скотт Гэллоуэй и профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг.

Из списка стоит выделить Майкла Новограца, который желает вложить 100 миллионов долларов проект по поддержке малых кандидатов от Демократической партии, чтобы таким образом они могли составить конкуренцию основному оппоненту демократов на выборах - представителю Республиканской партии Дональду Трампу.

Однако Джо Байден чётко дал понять, что не планирует выходить из предвыборной гонки. К этому стоит добавить, что вряд ли кто-то, кроме него, имеет хотя бы небольшой шанс составить конкуренцию Трампу, учитывая отсутствие времени на подготовку нового кандидата к ноябрьским выборам.