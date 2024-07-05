Это не первый случай атаки беспилотников в сторону атомной электростанции.





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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает об атаке беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 3 июня с 10:40 утра. В результате атаки беспилотников повреждена одна электрическая подстанция и ранено восемь сотрудников, один из них нуждается в медицинской помощи.

По данным международной организации, удар повлёк за собой утечку масла трансформатора подстанции, повредил его верхнюю часть и соединительную линию. Находящиеся на территории ядерного объекта наблюдатели МАГАТЭ информируют о том, что видели густой дым и слышали взрывы со стороны единственного распределительного устройства, осуществляющего доставку электроэнергии для охлаждении шести реакторов.

Сотрудникам было сообщено, что беспилотники попали в лес, из-за чего возникло воспламенение, ликвидированное пожарными службами. Никакой угрозы пожар для самой атомной электростанции не представлял, поскольку происходил за пределами площадки ЗАЭС.

Прошлая атака беспилотников на ЗАЭС прошла ещё в апреле. Генеральный директор МАГАТЭ осудил атаки, акцентируя внимание на том, какую они представляю опасность для жителей Энергодара и самой Запорожской атомной электростанции. В международной организации не указывают, какая из сторон конфликта запускает беспилотники и делает ли это целенаправленно.