Он списал всё на плохую ночь и усталость.





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По итогам прошедших предвыборных дебатов кандидат в американские президенты от Демократической партии Джо Байден набрал всего 33% зрительских симпатий, уступив своему оппоненту Дональду Трампу, набравшему 67%. Всё это сказалось на политических рейтингах политика и стало поводом для слухов о его возможном снятии с предвыборной гонки.

Сам Байден сниматься с выборов не желает, но признаётся, что действительно «облажался» на предвыборных дебатах с Трампом. Об этом он сообщил журналисту Эрлу Ингрэму.

По словам действующего американского президента, у него была плохая ночь, а прошедшие дебаты нельзя назвать хорошими, это просто полтора часа на сцене. Он призвал американцев обратить внимание на то, что он сделал за последние три с половиной года. Что насчёт президентских выборов, то тут кандидат в американские президенты с уверенностью заявил, что хочет их выиграть, как это было в 2020 году.

До этого Джо Байден объяснял свой провал усталостью, которая вызвана частыми перелётами. Всего за месяц он несколько раз облетел вокруг Земли и сократил свою подготовку к дебатам, чтобы успеть отдохнуть. По данным The New York Times, подготовка политика к дебатам заняла всего шесть дней и проходила не раньше 11:00, чтобы у него было время на дневной сон.