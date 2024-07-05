Российский президент считает, что любая действующая власть, которой талибы являются, заинтересована в обеспечении стабильности в своей стране.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, имеется ли необходимость подключать «Талибан» к борьбе с терроризмом, в том числе с обосновавшимися в Афганистане террористическими группировками, такими, как «Исламское государство» (ИГИЛ)*.

По словам российского президента, талибы являются действующей властью в Афганистане, взяв на себя определённые обязательства и, соответственно, как любая действующая власть, заинтересованы в обеспечении стабильности своего правления.

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Путин считает, что «Талибан» стоит рассматривать как союзников в борьбе с терроризмом в стране, поскольку они, как представители власти, имеют интерес обеспечивать в Афганистане стабильность, спокойствие и подчинение определённым правилам. Он добавил, что сигналы о готовности талибов работать на «антитеррористическом треке» Москва получала.

Стоит напомнить, что хоть «Талибан» официально в России запрещён, российские власти рассматривают возможность вынесения организации из числа террористических, учитывая, что они представляют власть в Афганистане. Тем не менее пока такое решение не принято, хотя переговоры на российских территориях с участием представителей организации проводились.

*Признана террористической организацией и запрещена на территории России.