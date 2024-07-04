Он надеется, что произойдёт это уже совсем скоро.

Зимой 2024 года американский журналист, бывший телеведущий телеканала Fox News, Такер Карлсон приехал в Москву, где взял интервью у российского президента Владимира Путина. Основной целью этой беседы было рассказать американской аудитории мнение о российско-украинском конфликте, противоположное тому, которое американцы могут услышать в Соединённых Штатах Америки.

После проведённого интервью Такер Карлсон сообщил, что обратился в Офис президента Украины, чтобы договориться об интервью с Владимиром Зеленским, но его запрос проигнорировали. Сейчас, похоже, ситуация изменилась.

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Американский журналист опубликовал в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) пост, в котором анонсировал интервью с Зеленским. Он подчеркнул, что его команда добивалась этого два года, особенно после проведённого в феврале интервью с Путиным. Целью этого диалога Карлсон назвал информирование американцев о конфликте, который «полностью меняет положение их страны в мире»

Такер Карлсон выразил надежду, что интервью с Зеленским пройдёт как можно скорее.