Покидать североатлантический альянс США не будет, но определённые изменения в отношениях с альянсом политик реализует.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, рассказало о планах кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в отношении НАТО в случае его возвращения в Белый дом. Сразу стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки не покинут североатлантический альянс, но некоторые взаимоотношения с военным блоком будут предусмотрены.

Вашингтон не свернёт свой «ядерный зонтик» над Европой, но будет настаивать на увеличении европейских армий и минимизации активности американских сил на континенте. При этом Трамп откажется защищать страны североатлантического альянса, которые не вкладывают в свою оборону более 2% от ВВП. Приоритетом американский политик по-прежнему видит возможную конфронтацию с Китаем, но с примечанием, что к такому исходу штаты не готовы. По этой причине Вашингтон не желает защищать ещё и Европейский союз от России.

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Что касается украинского вопроса, Дональд Трамп желает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным сделку, в ходе которой НАТО откажется расширяться на Восток, а Москва заберёт себе оговорённую часть украинских территорий.

Возможный американский президент возмущён и тем, как в своё время Европа отнеслась к угрозе со стороны России. На этом моменте Politico вспомнило слова Трампа 2018 года, когда он возмутился, что Соединённые Штаты Америки должны защищать европейцев от Москвы, хотя те сами отправляют сотни миллионов долларов России за энергоресурсы. Политика смущает и тот факт, что до 2022 года ни одна из стран Европы, кроме Польши, ответственно не подошла к возможной российской угрозе.