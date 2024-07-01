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Nacvark
CNN: Военные базы в Европе переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы терактов
Источники издания отмечают, что к подобным мерам военные не прибегали последние 10 лет.


Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что две американские военные базы в Европе переведены в режим боевой готовности «Чарли», то есть повышенный уровень угрозы. Связано это с вероятностью террористических атак против американских военных или объектов армии Соединённых Штатов Америки. Такой уровень угрозы был установлен в том числе в немецком городе Штутгарт, где расположено Командование американских сил в Европе.

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Источник издания, занимающий офицерскую должность на одной из американских военных баз на европейском континенте, объяснил, что обычно такой уровень угрозы безопасности устанавливают только при наличии разведывательных данных о наличии «активно-надёжной угрозы». Он подчеркнул, что подобного не происходило последние десять лет. При этом остаётся непонятным, какие именно разведывательные данные попали в руки американского командования, из-за которого оно решила прибегнуть к таким мерам обеспечения безопасности на своих военных объектах в Европе.

Представитель Командования сил Соединённых Штатов Америки в Европе Дэн Дэй отказался комментировать информацию в разговоре CNN, подчеркнув, что командование постоянно оценивает все факторы, которые могут повлиять на безопасность американских военных за рубежом.

Стоит отметить, что всё это происходит на фоне активной подготовки Франции и Германии к Олимпийским играм 2024 года и проходящему чемпионату Европы по футболу, когда обе страны опасаются риска террористических атак из-за большого скопления людей.

#сша #европа
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