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Nacvark
Financial Times: Европейские производители удобрений могут разориться из-за конкуренции с Россией
Российские удобрения значительно дешевле европейских, поэтому либо местные производители обанкротятся, либо российский товар покинет рынок из-за ввода эмбарго.


Издание Financial Times пишет о том, что рынок Европы переполнен удобрениями из России, из-за чего европейские компании могут обанкротиться. Дело в том, что российские компании приобретают природный газ задёшево у себя на родине, а после используют его как сырьё для производства удобрений, поставляемых в Европу по цене, которая ниже европейской.

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В случае с европейскими производителями ситуация обратная, из-за чего им приходится ставить цену выше. Как итог, создаётся повышенный риск сокращения производственных мощностей Европы в этой области, ведь конкуренция с Россией попросту понижает спрос на европейские удобрения. Удешевить европейский товар также не получится, поскольку из-за санкционной политики Запада российский газ для европейцев попросту недоступен.

Financial Times подчёркивают, что подобная тенденция сложились ещё с начала российско-украинского конфликта, когда были введены санкции. Нюанс в том, что тогда Европа отказалась вводить эмбарго на поставки российских удобрений, чтобы не возник дефицит. Сейчас российский товар переполнил европейский рынок, как, например, дешёвая украинская сельскохозяйственная продукция, поэтому есть только два пути решения ситуации - либо уход европейских компаний с рынка в пользу расширения производства в Соединённых Штатах Америки и Китае, либо введение эмбарго на поставки удобрений из России.

Однако, как отмечает начальник консалтинговой компании CRU Крис Лоусон, в Европейском союзе вряд ли решатся ограничивать поставки удобрений из России и Белоруссии, опасаясь усугубить ситуацию и создать резкий скачок цен.

#россия #европа
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