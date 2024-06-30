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Nacvark
WP: США обратились к Катару с просьбой стать посредником в переговорах между Израилем и «Хезболлой»
Однако ливанская группировка намерена продолжить обстрелы израильских территорий, пока не завершатся боевые действия в секторе Газа.


В последнее время возник риск эскалации конфликта между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла», действующей на территории Ливана и оказывающей содействие ХАМАС в противостоянии израильской армии. Они осуществляют удары по израильским территориям, в том числе запуская иранские беспилотные летательные аппараты Shahed, которые получили от Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки обратились с просьбой к Катару стать посредником в переговорах между Израилем и «Хезболла». Катарские власти осуществляли посредничество при установлении диалога между Тель-Авивом и ХАМАС.

Однако пресс-служба «Хезболла» сообщила изданию, что не намерена идти на какое-либо соглашение с израильскими властями, пока в секторе Газа идут боевые действия. В то же время ливанская группировка указывает на то, что когда в анклаве было установлено перемирие, они ответили Израилю тем же и перестали осуществлять удары по израильским территориям.

Нюанс в том, что на фоне всей этой ситуации Израиль, практически разобравшийся с угрозой ХАМАС в секторе Газа, может приступить к военной операции против «Хезболла», которая принесёт боевые действия на территорию Ливана. Впрочем, ливанская группировка даже учитывая эти риски, занимает принципиальную позицию по продолжению ударов по израильским территориям, пока Тель-Авив не прекратит бои в секторе Газа.

#сша #израиль #хезболла #катар
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