Российское оборонное ведомство резюмирует о профессиональности российского лётчика, предпринявшего меры во избежание столкновения.





реклама

В официальном Telegram-канале министерства обороны России был опубликован отрывок из заявления заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрия Попова, который сообщил, что 29 июня с 11:00 по 11:00 над населённым пунктом Эс-Сухне (провинция Хомс) на высоте от 7,5 до 8,5 километров в очередной раз зафиксировано опасное сближение американского беспилотного летательного аппарата «Reaper» с российским истребителем Су-35.

Российский генерал подчеркнул, что благодаря высокому профессионализму российского лётчика, осуществлявшего плановый полёт, удалось избежать столкновения Су-35 с американским беспилотником.

Примечательно, что об абсолютно идентичном инциденте, произошедшем 27 июня с 10:24 по 10:29, Попов уже отчитывался. Вероятно, маршрут полёта американской и российской авиации в данном регионе пересекается, из-за чего регулярно возникает риск столкновения.

Ранее в министерстве обороны Соединённых Штатов Америки сообщили о продолжении запусков разведывательных дронов над Чёрным морем. В Пентагоне считают свои действия законными в рамках международного права, поскольку они перемещаются по свободному воздушному и морскому пространству.