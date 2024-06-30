В альянсе подозревают Москву в проведении тайных операций по минированию критической подводной инфраструктуры в акватории.





реклама

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в НАТО начали с беспокойством относиться к необычной активности России в Северном море. По данным издания, у североатлантического альянса есть достаточно оснований полагать, что Москва могла предпринять попытки по минированию критической подводной инфраструктуры в акватории, учитывая разведывательные данные компаний, эксплуатирующих ключевые нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы.

Источники издания указывают на зафиксированную подозрительную активность пяти российских траулеров, которые, проходя над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, замедляли своё передвижение. The Times указывает на возможное использование данных судов в разведывательных и диверсионных целях.

В то же время бельгийские спецслужбы не могут представить какие-либо доказательства минирования кабелей в своих водах. Однако они предполагают проведение диверсий против Великобритании, чьи кабеля были заминированы ещё в начале российско-украинского конфликта.

The Times резюмирует тот факт, что активность российских кораблей в акватории европейских государств стала необычно подозрительной, а вероятность тайных операций на морском дне выросла в разы с момента Холодной войны.