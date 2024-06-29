Речь о председателе Меджлиса крымскотатарского народа (запрещённая на территории России экстремистская организация), которого в 2022 году приговорили к 17 годам лишения свободы.

В сентябре 2022 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Нариман Джелялов был приговорён к 17 годам лишения свободы по делу о подрыве газопровода в селе Перевальное (Симферополь, Крым), произошедшего в 2021 году. Тогда Федеральная служба безопасности обвинила крымчанина в содействии Главному управления разведки Министерства обороны Украины при организации диверсии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из России был возвращён Джелялов и ещё девять человек, схваченных на территории Белоруссии, Крыма и подконтрольных российской армии украинских территориях.

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В своём сообщении украинский президент поблагодарил Ватикан за мирную инициативу по возвращению «пленных», однако российская сторона пока что не комментировала ситуацию. Также неизвестно, на каких условиях был произведён обмен заключёнными и был ли он вообще.

Ранее была информация о том, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова встречалась с послом Ватикана в России архиепископом Джованни Д’Аниелло, обсудив с ним возможность обмена священнослужителями между Киевом и Москвой. Примечательно, что в озвученном Зеленским списке освобождённых присутствовали имена католических священников.