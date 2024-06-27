Он хотел бы, чтобы это произошло, но с учётом текущих реалий не верит в такой исход.





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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал китайскую мирную инициативу по российско-украинскому конфликту, предполагающую немедленное прекращение огня в зоне боевых действий с дальнейшим переговорным процессом. Он сразу отметил, что на текущий момент не считает возможным завершение боевых действий на украинских территориях.

По словам сербского президента, инициатива Пекина, состоящая из шести пунктов, действительно хороша и он её полностью поддерживает, как и другие сто стран, выразивших свою поддержку. Однако в сложившихся реалиях ни одна из сторон не пойдёт на такие условия.

Российские официальные лица уже говорили, что в случае возобновления переговоров с Киевом, Россия не планирует отменять запланированные военные операции в зоне боевых действий, поскольку таким образом Москву обманули в 2022 году.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о намерениях украинских властей провести второй саммит мира до конца этого года. Он добавил, что основной целью данного мероприятия будет зафиксировать завершение боевых действий на украинских территориях.