В ведомстве подчеркнули, что даже высокие процентные ставки не могут остановить граждан от идеи взять займы.





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Центральный банк России подвёл итоги за май , придя к выводу, что с ростом доходов россиян, многие из них начали брать кредиты даже несмотря на высокие процентные ставки и прямые ограничения. Причём отмечается, что в текущих обстоятельствах у россиян есть возможность как откладывать деньги, так и брать в займы у банков.

Рост потребительского кредитования в мае составил 2%, когда в апреле цифра была 1,8%. Таким образом общая прибавка к количеству потребительского кредитования составила 8% - в полтора раза больше, чем в прошлом году. Эксперты допускают, что это связано с расходами населения на сезонный отпуск. Предполагается, что к концу году показатель закредитованности населения вырастет ещё больше.

Российский регулятор связывает всё это с повышением кредитоспособности населения на фоне роста его доходов. Проще говоря, россиянин больше зарабатывает и имеет больше возможностей брать кредиты, чтобы инвестировать деньги и в то же время своевременно погашать задолженность за счёт стабильных доходов.

Несмотря на всё вышеописанное, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина признала, что сложившийся парадокс имеет две стороны: россияне берут кредиты от плохой жизни - не хватает доходов на покупку потребительских товаров, и от хорошей жизни - чувство уверенности, позволяющее приобретать необходимы товары и услуги уже сейчас, рассчитывая на будущие доходы.