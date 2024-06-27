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Nacvark
«Газпром» планирует наладить поставки газа в Иран
Между странами подписал стратегический меморандум, направленный на проработку данного вопроса.


После введения санкций против России государственная компания «Газпром» столкнулась с проблемами в поставках российского газа, особенно в Европу, где цифра достигла минимальных значений. Недавно европейские компании импортировали рекордный объём российского за последние два года, однако импорт все равно крайне далёк от того, который был до 2022 года.

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В официальном Telegram-канале «Газпрома» сообщается, во время визита российской делегации во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером в Иран, им удалось подписать стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в страну. Документ был подписан с Национальной иранской газовой компанией, ответственной на государственном уровне за транспортировку и доставку газа. Помимо этого Миллер встретился с министром нефтяной промышленности Джавадом Оуджи, обсудив сотрудничество в энергетической сфере.

Сейчас «Газпром» обсуждает возможности расширения поставок российского газа за рубеж, чтобы компенсировать потери от сокращения экспорта в Европу. Примечательно, что в Иран российская делегация за этот год приезжала уже два раза. 

#россия #иран #газпром
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